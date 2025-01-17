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Tekirdağ'da Güvenlik İçin Dev Denetim: 565 Polis ile Huzurlu Sokaklar Uygulaması

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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, 565 personelle düzenlenen Huzurlu Sokaklar Uygulaması kapsamında geniş çaplı güvenlik denetimleri yaptı. Uygulamada aranan 19 kişi yakalanırken, toplamda 184 kişi hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın huzurlu sokakları için 565 polisle dev denetim

TEKİRDAĞ - Tekirdağ genelinde düzenlenen Huzurlu Sokaklar Uygulaması ile vatandaşların güvenliği için geniş çaplı denetim gerçekleştirildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ocak 2025 tarihinde il genelinde 118 ekip ve 565 personelin katılımıyla Huzurlu Sokaklar Uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada 4 bin 708 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı.

Denetimlerde 1095 araç kontrol edildi, kusurlu bulunan 160 sürücüye idari yaptırım uygulanarak 1 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 53 işyeri, 11 park ve bahçe ile 36 metruk bina kontrol edildi. Uygulama sırasında 5 uyuşturucu hap ve 1,15 gram metamfetamin ele geçirildi.

Toplamda 184 kişi hakkında adli ve idari işlem yapılırken, kamuoyunun güvenliğini sağlamak adına çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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