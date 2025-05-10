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Tekirdağ'da Çocuk Hırsızlar Ayakkabıları Sevinçle Çaldı

Tekirdağ'da Çocuk Hırsızlar Ayakkabıları Sevinçle Çaldı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki çocuk, apartmandan ayakkabı çalıp sevinçle zıplayarak kaçtı. Apartman sakini Fatma Güner, olay sonrası bu durumu değerlendirdi.

Ayakkabıları böyle çaldılar, apartman sakini: "Hırsızın da ihtiyacı varmış"

Tekirdağ'da çocuk hırsızlar zıplayarak kaçtı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki çocuk apartmandan ayakkabı çalıp, sevinçle zıplayarak kaçtı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yaşları küçük iki çocuk, bir apartmanın ziline basarak içeri girdi. Girişte bırakılan ayakkabıları alan çocuklar, binadan sevinçle zıplayarak çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocukların rahat tavırları dikkat çekti.

Durumu fark eden bina sakinleri polise ihbarda bulunurken, kimliklerinin tespiti ve yakalanmaları için çalışma başlatıldı.

Apartman sakinlerinden Fatma Güner'in açıklamasında

"Ben apartman sakiniyim, yapılan olay tabi çok tatsız. Ama insanların apartman kapıları önünde ayakkabı bırakmaması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor. Kilit altında olmayan bir malın çalınması kadar doğal bir şey yoktur. Hırsızın da ihtiyacı varmış diyorum zaten küçük çocuklar çokta yargılamamak gerekir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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