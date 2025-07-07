Tekirdağ'da Annelere Uyuşturucu Farkındalık Eğitimi Verildi

Tekirdağ'da annelere yönelik narkotik farkındalık eğitimi verilerek, uyuşturucuyla mücadele projeleri tanıtıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkorehber Timi, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, 4 Temmuz'da Süleymanpaşa ilçesindeki Değirmenaltı Esnaf Dayanışma Derneği'nde "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında bilgilendirme çalışması yaptı.

Toplantıya katılan annelere, UYUMA uygulaması ve NARVAS projesi hakkında detaylı bilgiler aktarıldı, çocukları uyuşturucudan korumada ailelerin özellikle annelerin oynadığı kritik role dikkat çekildi. Etkinlik sonunda katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtılırken, Narkorehber Timi vatandaşların sorularını yanıtladı. Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelede toplumun tüm kesimlerinin desteğinin önemli olduğunu vurguladı. - TEKİRDAĞ