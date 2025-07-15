Tekirdağ'da Anız Yangını: 400 Arı Kovanı Yandı

Tekirdağ'da Anız Yangını: 400 Arı Kovanı Yandı
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangınında, arıcılık yapan Fahrettin Yılmaz'a ait 400 arı kovanı yanarak binlerce arı telef oldu. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangınında 400 arı kovanı yandı.

Olay, dün Hayrabolu ilçesine bağlı Canhıdır Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle tarım arazisinde anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, çevredeki alanlara da sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmişti ve yangın yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınmıştı. Ancak yangın sonrası yapılan incelemelerde, bölgede arıcılık yapan Fahrettin Yılmaz'a ait 400 arı kovanının tamamen yandığı ve kovanlardaki binlerce arının telef olduğu tespit edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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