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Tekirdağ'da Alkol Satışı Denetimleri: Küçük Çocuklara Alkol Satışı Tespit Edildi

Tekirdağ'da Alkol Satışı Denetimleri: Küçük Çocuklara Alkol Satışı Tespit Edildi
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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, alkol satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerde, bir işletmenin belirtilen saatten sonra alkol sattığını ve bir diğerinin yaşı küçük çocuklara alkol satışı yaptığını tespit etti. İşletme sahipleri hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alkol satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 Kasım 2024 tarihinde Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi'nde bulunan tekel bayilerine yönelik yapılan denetimlerde, bir işletmenin saat 22.00'den sonra alkol satışı yaptığı, bir diğer işletmenin ise yaşı küçük çocuklara alkol sattığı tespit edildi.

Yaşı küçük çocuklara alkol satışı yapan işletme sahibine Türk Ceza Kanunu'nun 194. maddesi gereği adli işlem uygulanırken, her iki işletme hakkında da idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kanuna aykırı faaliyetlerde bulunan işletmelere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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