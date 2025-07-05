Tekirdağ'da Abartı Egzoz Denetimi: 4 Araca Ceza Kesildi

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Çorlu ilçesinde abartı egzoz kullanan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik timleri tarafından Çorlu'da yapılan denetimlerde, abartı egzoz kullandığı tespit edilen 4 araca, araç başına 9 bin 267 TL olmak üzere toplam 37 bin 68 TL idari para cezası kesildi. Söz konusu araçlar trafikten men edildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzurunu bozan, çevreyi rahatsız eden ve kamu düzenini tehdit eden bu tür uygulamalara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - TEKİRDAĞ