Tekirdağ'da 5 Çocuk Park Halindeki Motosikleti Çaldı

TEKİRDAĞ'da, 5 çocuğun, park halindeki motosikleti çaldığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Süleymanpaşa ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde park halindeki motosiklet, 5 çocuk tarafından gündüz vakti çalındı. O anlar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, sahibinin anahtarını üzerinde bıraktığı görülen motosikleti çalıştıran çocuğun gaza basıp ilerlediği, demir bariyerlere çarpıp yere düştüğü görüldü. Çocuğun kalkıp tekrar motosiklete binerek gaza basıp gittiği ve diğer çocukların ise arkasından koşarak uzaklaştığı da görüntülerde yer aldı. Motosikletin sahibi Mehmet Bozok, olay sonrası polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, motosikleti çalan çocukları bulmak için kentte çalışma başlattı.