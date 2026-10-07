Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışan taksi takla attı, şoför hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışan taksi takla attı, şoför hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Çorlu'da Mekke Camii sapağında otomobille çarpışan ticari taksi takla attı; kaza anı kameraya yansıdı. Taksi şoförü yaralanarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tekirdağ Çorlu'da otomobil ile çarpışan ticari taksi takla attığı anlar kameraya yansıdı. Kaza sonrası yaralanan taksi şoförü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Çağlayan Sokak, Kumru Caddesi ve 23 Nisan Bulvarı'nın kesiştiği Mekke Camii sapağında meydana geldi. Çağlayan Sokak'ta Zafer Mahallesi yönüne seyreden D.K. idaresindeki otomobil ile A.T. yönetimindeki ticari taksi çarpıştı.
Kaza sonrası savrulan ticari taksi takla attı. Yaralanan taksi şoförü A.T., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı anbean kameraya yansıdı.