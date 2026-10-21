Tavşanlı-Emet karayolunda iki otomobil çarpıştı, 2 kişi hafif yaralandı

Tavşanlı-Emet karayolunda iki otomobil çarpıştı, 2 kişi hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tavşanlı-Emet karayolu Tepecik beldesi kavşağı yakınlarında iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Arkadan çarpma sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif yaralandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Tavşanlı-Emet karayolu üzerinde, Tepecik beldesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. (34) yönetimindeki 20 ALU 363 plakalı otomobil, Tepecik istikametinden Emet yönüne seyreden H.E. idaresindeki 43 U 0330 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada, 43 U 0330 plakalı otomobilin sürücüsü H.E. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan M.G. (56) hafif yaralandı.