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Tavşanlı-Emet karayolunda iki otomobil çarpıştı, 2 kişi hafif yaralandı

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Tavşanlı-Emet karayolunda iki otomobil çarpıştı, 2 kişi hafif yaralandı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tavşanlı-Emet karayolu Tepecik beldesi kavşağı yakınlarında iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Arkadan çarpma sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Emet karayolu üzerinde, Tepecik beldesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. (34) yönetimindeki 20 ALU 363 plakalı otomobil, Tepecik istikametinden Emet yönüne seyreden H.E. idaresindeki 43 U 0330 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada, 43 U 0330 plakalı otomobilin sürücüsü H.E. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan M.G. (56) hafif yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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