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Tavanı delip daireye girdi, anne ile kızına dehşeti yaşattı

Tavanı delip daireye girdi, anne ile kızına dehşeti yaşattı
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Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısından banyo tavanını delerek daireye giren şahıs, anne ve kızına saldırdı. Olay yerinden kaçan saldırgan daha sonra yakalanırken, darbedilen anne hastaneye kaldırıldı. Ev sahibi Cengiz Yaşar, "Anneye takıntılı biri, asma tavandan banyoya iniyor, ışıkları kapatıyor" dedi.

Filistin ve Cezayirli iki kız öğrenci Parseller Mahallesi'nde 3 katlı binanın 3'üncü katında kirada oturuyordu. Öğrencilerden birinin annesi de bir süreliğine kızının evine yerleşti. İddiaya göre, Filistinli anneye takıntılı olan H.S. (30) evlerinin bulunduğu binanın çatısına saklandı. H.S 20 Şubat'ta tavan arasında delik açarak havalandırma boşluğundan daireye indi.

Tavanı delip daireye girdi, anne ile kızına dehşeti yaşattı

TAVANDAN GİRDİĞİ DAİREDE ANNE İLE KIZINA SALDIRDI

Önce şalterleri indiren şüpheli, evin elektriğini kesip anne ve kızlarının gelmesini bekledi. Saldırgan anne ve kızı eve gelince elindeki sopayla saldırdıktan sonra kaçtı. Kafasından yaralanan anne ve kızı hastaneye kaldırıldı. Annenin ve kızların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırganı Gaziosmanpaşa'da yakaladı.

Tavanı delip daireye girdi, anne ile kızına dehşeti yaşattı

"HAVALANDIRMA BOŞLANDIRMA TUĞLALARI KIRIP GİRİYOR"

Ev sahibi Cengiz Yaşar, "Apartmanımızın WhatsApp grubu var bize oradan haber geldi, saat gece 11 gibi. Biz de olayın tam detayını öğrenemedik çünkü mağdur kiracılarım hastanedeydiler. Biz de netleştirmek ve olayın ne olduğunu anlamak için ailecek çıktık geldik buraya. Geldiğimizde kiracımın annesinin yaralı olduğunu gördüm. Şu anda iyiler ama psikolojik olarak yıkıldılar tabi. Banyonun tavanında patlak vardı, onun haricinde herhangi bir yerde bir şey yoktu. Oradan girmiş. Havalandırma boşluğunda tuğlaları kırıyor, oradan giriyor. Asma tavandan banyoya iniyor, ışıkları kapatıyor. Eve kiracılarım geldikleri zaman da kafalarına vuruyor, saldırıyor. Tabi kaçıp gidiyor hemen, olay bundan ibaret. Muhtemelen taşınacaklar çünkü psikolojik olarak orada oturmaları biraz zor gibi görünüyor. Gerçi biz her türlü güvenlik önlemini aldık. Her türlü imkanı onlara sağladık ama yine de tabii ki haklı olarak psikolojik olarak yıkılmışlar oturun devam edin deme şansım yok. Artık onların tercihine bıraktık, istiyorlarsa oturabilirler, istemezlerse taşınabilirler çünkü zor bir durumdan geçtiler" dedi.

Tavanı delip daireye girdi, anne ile kızına dehşeti yaşattı

"SADECE AYNI İŞ YERİNDE BİR SÜRE ÇALIŞMIŞLAR"

Yaşar "Cuma sabah erken saatlerde çıktım, 12 gibi buradaydım. Olayın içine direkt müdahil olduk. Şu an süreç devam ediyor, inşallah bir an önce yakalanır, cezasını bulur insanları da bir daha mağdur etmezler. Benim iki kiracım vardı, iki öğrencim vardı. Onlara sonrasında anneleri misafir olarak gelmiş. Annesine takıntılı olan bir kişi. Yeri gelmişken söyleyeyim çok fazla bilgi kirliliği var. Sadece anneye takıntılı olan bir insan, bunların başına bu olayı getirdi. Zaten başınıza bir şey gelmesin, insanlar her şeyi söylüyor. Anneye takıntılı biri, diğerleri zaten okulunda işinde gücünde insanlar. Sabah gidip akşam gelen insanlar. Evle veya dışarıyla çok alakalı insanlar değiller. Eski eş diye bir şey yok sadece aynı iş yerinde bir süre çalışmışlar, oradan takıntılı hale gelen bir insan bu. Ağustos ayında biz kontrat yapmıştık 6-7 aydır oturuyorlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Yarba:

Böyle alçaklara en ağır cezayı vermek gerekir !

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

saplantı ruh hastası Allah böyleleri den uzak tutsun kadınları inşallah

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Haber YorumlarıHainKOXPER :

ümraniyenin sapıkları bitmez

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