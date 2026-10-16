Taşköprü'de eczane çalışanı, nefes borusuna şeker kaçan çocuğu Heimlich ile kurtardı

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan çocuk, eczane çalışanın yaptığı hemlich manevrasıyla kurtarıldı.

Olay, Taşköprü ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede annesiyle yürüyen 5 yaşındaki bir çocuğun nefes borusuna şeker kaçtı. Çocuğunun nefes alamadığını fark eden anne çevredekilerden yardım istedi. Yardım çağrısını duyan eczane kalfası İrfan Güler, çocuğun yardımına koşarak hemlich manevrası uyguladı. Manevrayla çocuğun nefes borusundaki şeker çıkartıldı. Başarılı müdahalenin ardından çocuk yeniden nefes almaya başladı.

O anlar ise eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, İrfan Güler'in eczaneden çıkarak caddedeki çocuğa hemlich manevrası uyguladığı görülüyor. Boğulmaktan kurtarılan çocuk daha sonra yürüyerek eczane önünden ayrılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı