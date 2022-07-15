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Tartıştığı akrabasının dükkanına kurşun yağdırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşlı bir adam, akrabasının dükkanına tüfekle kurşun yağdırdı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşlı bir adam, akrabasının dükkanına tüfekle kurşun yağdırdı. Ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinin camları kırıldı.

Olay, Çorum'un Sungurlu ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi Belediye İş Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs tartıştığı akrabasının iş yerine, evinden getirdiği tüfekle 3 kez ateş etti. Çevredekilerin müdahalesi ile yaşlı adamın elinden tüfek alınarak sakinleştirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Serkan Şansever /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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