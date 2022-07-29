Tarsus'ta kaybolan tarım işçisi kuyularda aranıyor - Haberler

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Tarsus'ta kaybolan tarım işçisi kuyularda aranıyor

Tarsus'ta kaybolan tarım işçisi kuyularda aranıyor Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, 7 kuyuya dalış yaparak, Taşyürek'i aradı Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 gün önce kaybolan tarım işçisi kuyularda aranıyor.

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Tarsus'ta kaybolan tarım işçisi kuyularda aranıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, 7 kuyuya dalış yaparak, Taşyürek'i aradı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 gün önce kaybolan tarım işçisi kuyularda aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacıhamzalı Mahallesinde bamya ve üzüm toplamak için bahçeye giden Uğur Taşyürek (62), kayıplara karıştı. Yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı arama yapıyor. En ücra köşelere dahil bakılan aramalarda, bölgedeki su kuyuları da kontrol ediliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalış ekipleri, 7 kuyuya dalış yaparak, Taşyürek'i aradı.

Henüz aramalardan bir sonuç elde edilmezken, bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - 3. Sayfa

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Tarsus 3. Sayfa Haberler

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