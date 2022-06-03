Tarımsal etil alkolle sahte içki yapan kişi yakalandı - Haberler

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Tarımsal etil alkolle sahte içki yapan kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tarımsal etil alkolle sahte içki yapan kişi yakalandı

Eskişehir'de/ tarımsal etil alkol ile kaçak içki ürettiği tespit edilen bir şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Eskişehir'de/ tarımsal etil alkol ile kaçak içki ürettiği tespit edilen bir şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Alpu'da bir şahsın il dışından çeşitli yollarla temin ettiği ve ikametinde ve deposunda sakladığı bandrolsüz ve hologramsız tarımsal kökenli etil alkol ile kaçak içki ürettiği öğrenilen bir şahsa yönelik çalışma başlatıldı. Şüpheli şahsın ikametinde ve deposunda Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve Alpu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ile müşterek yapılan arama neticesinde; 65 litre bandrolsüz, hologramsız ve faturasız etil alkol, 5,2 litre sahte içki, 2,8 mililitrelik 33 tüp anason kiti ve 10 mililitrelik 10 tüp viski kiti ele geçirildi.

Sahte içki üretimi yapan şüpheli şahıs hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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