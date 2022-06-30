Tarım ve Orman Bakanlığı sel felaketinden etkilenen bölgelerde vatandaşın yanında Tarım ve Orman Bakanlığı sel felaketinden etkilenen bölgelerde personelleri, iş makinaları, araç ve arazözleri ile vatandaşlara yardımda bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı sel felaketinden etkilenen bölgelerde personelleri, iş makinaları, araç ve arazözleri ile vatandaşlara yardımda bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı sel felaketinden etkilenen Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinde 186 iş makinası, 75 araç, 15 arazöz ve 405 personel ile vatandaşlara destekte bulunuyor. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu Tragger 3. Sayfa Haberler

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