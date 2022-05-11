Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 8'i ağır 15 yaralı - Haberler

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Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 8'i ağır 15 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 8'i ağır 15 yaralı Osmaniye'de Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunda tarım işçilerini taşıyan kamyonetin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 8'i ağır 15 kişi yaralandı.

- Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 8'i ağır 15 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'de Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunda tarım işçilerini taşıyan kamyonetin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 8'i ağır 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Çanakkale'ye çalışmak için giden mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Mehmet Sait Avcı yönetimindeki 01 KL 831 plakalı kamyonet, TAG Otoyolu'nun Düziçi ilçesine bağlı Taşoluk mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 8'i ağır 15 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhlas Haber Ajansı / Merden İslah - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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