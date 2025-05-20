Tarihi Hamam Kalıntılarında Kaçak Süs Balığı Avcıları Suçüstü Yakalandı

Tarihi Hamam Kalıntılarında Kaçak Süs Balığı Avcıları Suçüstü Yakalandı
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Tarihi Hamam Kalıntılarında Kaçak Süs Balığı Avcıları Suçüstü Yakalandı
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Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde, vatandaşlar Bizans dönemine ait tarihi hamam kalıntılarında kaçak süs balığı avlayan şüphelileri suçüstü yakalayarak jandarmaya teslim etti.

Tarihi hamam kalıntıları arasındaki süs balıklarını kaçak avlayanlara suçüstü

Vatandaşlar kaçak avcıları kendi imkanlarıyla suçüstü yakalayıp jandarmaya teslim ettiler

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde vatandaşlar, Bizans İmparatorluğu döneminden kalma içi su dolu tarihi hamam kalıntıları arasındaki süs balıklarını kaçak avlayanları kendi imkanlarıyla suçüstü yakalayıp jandarmaya teslim etti.

Olay, ilçeye bağlı Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir grup şüpheli, Bizans İmparatorluğu döneminden kalma içi su dolu tarihi hamam kalıntıları arasına kurdukları tuzaklarla kaçak süs balığı avladı. Durumu fark eden vatandaşlar olayı jandarma ekiplerine bildirip şüphelileri kendi imkanlarıyla yakaladı. Bölge halkının ekipmanlarıyla birlikte suçüstü yakaladığı şüpheliler, Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Jandarma ekiplerince olay yerindeki ekipmanlara el konulurken, şüphelilere adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKER SARIKAYA - 3.Sayfa
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