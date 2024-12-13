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Taksiciye dehşeti yaşatan saldırgan yeniden gözaltında

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Manisa'da yolcu olarak bindiği taksiciyi bıçaklamaya çalışarak gasp etmek isteyen uyuşturucu bağımlısı çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Ancak, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şüpheli, düzenlenen operasyonla tekrar gözaltına alındı.

Taksicinin refleksi hayatını kurtardı. Uyuşturucu bağımlısı bir genç yolcu olarak bindiği taksiciyi bıçaklayarak gasp etmeye çalıştı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken şüpheli ise serbest bırakıldı.

Taksiciye dehşeti yaşatan saldırgan hakkında yakalama kararı

Olay, geçtiğimiz hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehzadeler ilçesindeki taksi durağına gelen Emirhan Ü., Yunusemre ilçesindeki Akgedik Mahallesi'ne gitmek üzere Hakan Paktan'ın şoförlüğünü yaptığı taksiye bindi. Adrese geldiklerinde taksici, Emirhan Ü.'ye ücreti söyledi. Ücreti kartla ödeyeceğini söyleyen Emirhan Ü., post cihazını istedi.

Taksiciye dehşeti yaşatan saldırgan hakkında yakalama kararı

ANİDEN BIÇAKLAMAYA ÇALIŞTI

Taksici Paktan, post cihazına ücreti yazdığı sırada Emirhan Ü. belindeki bıçağı çıkararak Paktan'ın göğüs kısmına doğru hamle yaptı. Ani bir refleksle bıçağın keskin kısmını eliyle tutan taksici bir süre araç içinde Emirhan Ü. ile boğuştu sonra da emniyet kemerini çözüp araçtan indi. Paktan'ın ardından araçtan inen Emirhan Ü., olay yerinden uzaklaştı.

Taksiciye dehşeti yaşatan saldırgan hakkında yakalama kararı

KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan dehşet anları takside bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Emirhan Ü.'nün taksici esnafı Hakan Paktan'a saldırması ve boğuşma sonrası Paktan'ın kurtulması yer alıyor.

TAKSİCİYE SALDIRDI, AMCASINI GASP ETMEK İSTERKEN YAKALANDI

Emirhan Ü.'nün daha sonra amcasının evine giderek gaspa çalıştığı ve ardından jandarma ekiplerince yakalandığı öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan Emirhan Ü.'nün tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan Emirhan Ü.'nün bugün öğle saatlerinde de bir kavgaya karıştığı ve polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Taksiciye dehşeti yaşatan saldırgan hakkında yakalama kararı

SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTINDA

Olayın ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şüpheli hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 29/11/2024 günü saat: 00:00 sıralarında ilimiz Yunusemre ilçesi, Akgedik Mahallesinde ticari taksi sürücüsü H.P.'ye yönelik saldırı olayına ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli E.Ü. gözaltına alınmış olup hakkında Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır. Ticari araç içindeki olay anına ait görüntülerin kolluk birimleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza 12/12/2024 tarihinde sunulması üzerine yapılan inceleme sonucu, bu görüntüler yeni delil niteliğinde olduğundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiştir.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Taksiciye dehşeti yaşatan saldırgan hakkında yakalama kararı

Taksiciye dehşeti yaşatan saldırgan yeniden gözaltında
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıEjdeR karahanli:

adalet yokki ülkede illahi öldürcek adamı bıçaklamış serbest kalıyor. bu ne sacmalık.

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Haber YorumlarıCevdet Balcı:

Mahkeme nasıl serbest bırakır nasıl adalet anlayışınız var? Taksi şoförünün ölmesi mi gerekiyordu bu caninin tutuklanması için,bence bu adam cezaevine girmeli ve bunu salıveren hakimin'de yargılanması yapılmalıdır.

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Haber YorumlarıÇağrı Sevgili:

bunu serbest bırakan hakimin başına gelse aynı kararı verir mi acaba

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Haber Yorumlarıselman karabulut:

adalet bakanı bu suçluları serbest bırakan hakime soruşturma açamıyorsa artık istifa etmeli bu nasıl adalet ? güya iktidar partisinin isimlerinden biri de adalet idi

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Haber YorumlarıHalil Keskin:

gerçekten bunu saliveren hakim savcı hangi ülkede okuyup eğitim aldı adaletsizlik taksicinin olmesimi gerekiyordu bu pisliği tutuklamak için

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

üç kuruş ek ek parası için çalışan taksicilerden ne istiyosunuz vicdansızlar

Yorum Beğen37
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Haber YorumlarıÖmer GZKZL:

vallahi şaka gibi lan,yani yuh yuh yuh

Yorum Beğen31
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Haber Yorumlarıbirol atess:

Savcilar olmasa hakim kafasina gore yani.. Savcilarimiz iyiki varlar nice hakimlerimizin namini lekeliyor bazi hakimler

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Haber YorumlarıZANDAR :

Akp'nin adalet sistemi MICKEY MOUSE job. Yemin ediyorum, dünyanın en karaktersiz adalet sistemi. İnsan Türk olmaya utanıyor. Yolda giden hakime, savcıya parmak atsam 1 saat sonra serbestim. Söyleyecek söz yok. Yazık, çok yazık. Ben akp'ye oy yerine ne vereceğimi çok iyi biliyorum.

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

TC Ciftligi, Anty-Standart, Her Alanda DEVLETIN 35 % Hissedildigi Hindistan Gorunumlu, Milli Gelirin 3/4 Unun Nufusun 1/4 ine Gittigi, Siyasi Partililerin Yardimlari Ile Hazineyi Dolandiranlarin Hukum Surdugu Guzel Ulkemin Hali...

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