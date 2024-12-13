Taksiciye dehşeti yaşatan saldırgan yeniden gözaltında

Taksicinin refleksi hayatını kurtardı. Uyuşturucu bağımlısı bir genç yolcu olarak bindiği taksiciyi bıçaklayarak gasp etmeye çalıştı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken şüpheli ise serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehzadeler ilçesindeki taksi durağına gelen Emirhan Ü., Yunusemre ilçesindeki Akgedik Mahallesi'ne gitmek üzere Hakan Paktan'ın şoförlüğünü yaptığı taksiye bindi. Adrese geldiklerinde taksici, Emirhan Ü.'ye ücreti söyledi. Ücreti kartla ödeyeceğini söyleyen Emirhan Ü., post cihazını istedi.

ANİDEN BIÇAKLAMAYA ÇALIŞTI

Taksici Paktan, post cihazına ücreti yazdığı sırada Emirhan Ü. belindeki bıçağı çıkararak Paktan'ın göğüs kısmına doğru hamle yaptı. Ani bir refleksle bıçağın keskin kısmını eliyle tutan taksici bir süre araç içinde Emirhan Ü. ile boğuştu sonra da emniyet kemerini çözüp araçtan indi. Paktan'ın ardından araçtan inen Emirhan Ü., olay yerinden uzaklaştı.

KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan dehşet anları takside bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Emirhan Ü.'nün taksici esnafı Hakan Paktan'a saldırması ve boğuşma sonrası Paktan'ın kurtulması yer alıyor.

TAKSİCİYE SALDIRDI, AMCASINI GASP ETMEK İSTERKEN YAKALANDI

Emirhan Ü.'nün daha sonra amcasının evine giderek gaspa çalıştığı ve ardından jandarma ekiplerince yakalandığı öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan Emirhan Ü.'nün tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan Emirhan Ü.'nün bugün öğle saatlerinde de bir kavgaya karıştığı ve polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTINDA

Olayın ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şüpheli hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 29/11/2024 günü saat: 00:00 sıralarında ilimiz Yunusemre ilçesi, Akgedik Mahallesinde ticari taksi sürücüsü H.P.'ye yönelik saldırı olayına ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli E.Ü. gözaltına alınmış olup hakkında Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır. Ticari araç içindeki olay anına ait görüntülerin kolluk birimleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza 12/12/2024 tarihinde sunulması üzerine yapılan inceleme sonucu, bu görüntüler yeni delil niteliğinde olduğundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiştir.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.