Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı 3. Sayfa Haberleri Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, gündüz saatlerinde Malatya-Ankara karayolu Turgut Özal (Beylerderesi) Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.A. idaresindeki 44 FY 665 plaka otomobil ile A.M.E. yönetimindeki 44 S 1176 plakalı servis minibüsü viyadük girişinde çarpıştı. Kazada B.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Turgut Özal Malatya 3. Sayfa Haberler

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