Takla atan otomobilde 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Takla atan otomobilde 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Takla atan otomobilde 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 4 kişiden 2'si hayatını kaybederken diğer 2'si yaralandı.

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 4 kişiden 2'si hayatını kaybederken diğer 2'si yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Eskişehir-Kütahya karayolu Dutluca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil T. idaresindeki 16 BCG 69 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak takla attı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, Bölge Trafik ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yapan otomobilin sürücüsü Halil T. ve ön koltukta yolcu olan Zuhal T. yaralanırken, arka koltukta yolcu olan Ruhan Ataman ve Fatma Türkan Ataman'ın hayatlarını kaybettiği tespit edildi.

Kazadan yaralı olarak kurtulan otomobil sürücü Halil T. ve Zuhal T., 112 Acil Sağlık ekiplerince tedavi edilmek üzere Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hastanede tedavisi devam ederken olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title