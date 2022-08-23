Son dakika haber! Takla atan otomobil, beton elektrik direğine çarptı: 6 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler... Takla atan otomobil, elektrik direğine çarptı: 6 yaralı Mersin'in Silifke ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilden aynı aileden 6 kişi yaralandı. Takla atan otomobil, elektrik direğine çarptı: 6 yaralı MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilden aynı aileden 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Atay yönetimindeki 35 APL 178 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Taşucu Mahallesi girişinde yoldan çıkarak takla attı. Takla atarak savrulan ve bir bahçe içerisinde ki elektrik direğine çarparak durabilen araç, elektrik direğinin eğilmesine ve tellerin kopmasına neden oldu. Kazada aynı aileden sürücü Ahmet Atay, Ayşe Atay, Nurgül Atay, Sevda Nur Atay, Emir Ziya Atay, Zümra Atay yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza kısa süreli trafiğin aksamasına neden olurken, polis ekipleri ise yolda güvenlik önlemi aldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi Ahmet Atay Taşucu Mersin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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