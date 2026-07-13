Gaziantep'te otoyolda dron destekli denetimlerde 106 bin araç kontrol edildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince TAG Otoyolu'nda haziran ayı boyunca gerçekleştirilen dron destekli trafik denetimlerinde 106 bin 598 araç kontrol edilirken, çeşitli kural ihlalleri nedeniyle bin 864 araca cezai işlem uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması Timleri tarafından TAG Otoyolu'nda haziran ayı boyunca dron destekli radar denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde 106 bin 598 araç ve 24 bin 748 şahıs sorgulandı. Yapılan kontrollerde hız sınırlarını aşmak, sol şeridi sürekli işgal ederek trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, otoyolda dönüşün yasak olduğu noktadan dönüş yapmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve emniyet kemeri takmamak gibi çeşitli trafik kuralı ihlalleri nedeniyle toplam bin 864 araca idari para cezası uygulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı