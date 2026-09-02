Bahri'nin SIDR tankeri Hürmüz'de olaya karıştı: 2 denizci öldü

Suudi Ulusal Denizcilik Şirketi Bahri, SIDR adlı tankerin Hürmüz Boğazı'nda bir güvenlik olayına karıştığını ve 2 Filipinli denizcinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan merkezli Bahri adlı nakliye şirketi, 31 Ağustos'ta Hürmüz Boğazı'ndan geçerken SIDR tankerinin "bir olaya" karıştığını açıkladı. Şirket, olayda ölen iki mürettebatın Filipinli olduğunu belirtti. Olayın niteliği veya nedeni hakkında ayrıntı verilmeyen açıklamada, gemiyle temas halinde olduğu ve gelişmelerin izlendiği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı