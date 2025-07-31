Suudi Arabistan'da Lunapark Faciası: 23 Yaralı

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Taif kentindeki bir lunaparkta bir oyuncağın yere çakılması sonucu 23 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ü ağır, olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve lunapark kapatıldı.

Suudi Arabistan'ın Taif kentinde bir lunaparkta oyuncağın yere çakılması sonucu 3'ü ağır olmak üzere 23 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan'ın batısındaki Taif kentinin El Hada semtindeki lunapark, korkutucu anlara sahne oldu. Lunaparkta ziyaretçilerle dolu bir oyuncak, orta direğin ikiye ayrılması sonucu yere çakıldı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Faciada 3'ü ağır olmak üzere 23 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, soruşturma tamamlanıncaya kadar lunaparkın kapatılmasına karar verildi. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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