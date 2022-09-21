Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç devrildi 3. Sayfa Haberleri Kastamonu'nun Daday ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, tarlaya uçtu. Kastamonu'nun Daday ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, tarlaya uçtu. Kazada sürücü yaralandı. Kaza, Daday-Selalmaz-Eflani karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özcan Türkmen yönetimindeki 78 SD 019 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Tarlada devrilen ve ters dönün otomobilin sürücüsü Özcan Türkmen yaralandı. Yaralanan sürücü Türkmen, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Özcan Türkmen Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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