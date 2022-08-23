Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker, büyükbaş hayvan sürüsüne daldı

Kars'ın Selim ilçesi Çavlak Köyü mevkiinde meydana gelen kazada 18 büyük baş hayvan telef oldu.

Alınan bilgilere göre Çavlak mevkiinde sürücüsünün ismi belirlenemeyen 47 PV 887 plakalı tanker seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerinden geçen büyükbaş hayvan sürüsüne daldı. Kazada sürücü ve yanındaki çocuk hafif yaralandı. 18 büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle yaralanan bazı hayvanlar telef olmadan köylüler tarafından olay yerinde kesildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaza sonrası köylüler ve tanker şoförü arasında meydana gelen gerginliğe müdahale ederek olayların büyümesine engel oldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Serkan Çağlar - İHA)