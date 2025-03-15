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Tunceli'de iç çamaşırından kopya düzeneği çıkan kişi gözaltına alındı

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Tunceli'de sürücü belgesi sınavına giren bir kişinin üzerinde kopya düzeneği olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin üzerinde iç çamaşırına gizlenmiş cep telefonu ve kulak içine yerleştirilmiş mikro ses aktarma cihazı bulundu. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Tunceli'de, iç çamaşırına sakladığı telefon ve dinleme cihazıyla kopya çeken sürücü adayı ile ona kopya veren kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü belgesi yazılı sınavına giren kişinin üzerinde kopya düzeneği olduğu ihbarıyla çalışma başlattı.

İÇ ÇAMAŞIRINDAN KOPYA DÜZENEĞİ ÇIKTI

Kopya düzeneğiyle sınava girmeye çalışırken yakalanan şüphelinin üst aramasında, iç çamaşırına gizlenmiş cep telefonu ve kulak içine yerleştirilmiş mikro ses aktarma cihazı ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kopya düzeneğiyle bir araçtan bilgi aktaran şüpheli de tespit edilip yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Tunceli'de iç çamaşırından kopya düzeneği çıkan kişi gözaltına alındı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHad Bildiren:

Şu düzenini kuracak kadar akıllısın ama araba sürmeyecek kadar beyinsizsin

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Haber Yorumlarıorhan eren:

yolda araba surmenin kurallarini ogrenemeyecek kadar beceriksizsen ne isin var imtihanda!? sonra gidip yayalari katledeceksin becerisizliginle...

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