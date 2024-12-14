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Suriye Milli Ordusu Süleyman Şah Türbesine İlerliyor

Suriye Milli Ordusu Süleyman Şah Türbesine İlerliyor
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Fırat Nehri'nin batısını PKK/YPG'den temizleyen Suriye Milli Ordusu, şimdi Süleyman Şah Türbesine girmeye hazırlanıyor. PKK/YPG terör örgütüyle geçici ateşkes sağlandı ve görüşmeler devam ediyor.

Fırat Nehrinin batısını PKK/ Ypg terör örgütünden temizleyen Suriye Milli Ordusu (SMO), Süleyman Şah Türbesine girmeye hazırlanıyor.

PKK/YPG terör örgütünü Münbiç'ten arındıran SMO güçleri, rotayı Süleyman Şah Türbesine çevirdi. Fırat Nehri kıyısına ulaşan SMO askerleri ile PKK/YPG terör arasında geçici ateşkes ilan edilirken, PKK/YPG terör örgütünün Süleyman Şah Türbesinden çekilmesi konusunda görüşmeler gerçekleştirildiği öğrenildi. - MÜNBİÇ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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