Sürat motoru önce ticari araç ile çarpıştı, sonra bariyerlere girdi: 1'i ağır, 2 yaralı - Haberler

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Sürat motoru önce ticari araç ile çarpıştı, sonra bariyerlere girdi: 1'i ağır, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sürat motoru önce ticari araç ile çarpıştı, sonra bariyerlere girdi: 1'i ağır, 2 yaralı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de seyir halindeki motosiklet, önce hafif ticari araca ardından da yol kenarında bulunan demir korkuluklara çarptı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (İHA) - KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de seyir halindeki motosiklet, önce hafif ticari araca ardından da yol kenarında bulunan demir korkuluklara çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletin üzerinden yola savrulan sürücü ve yolcu yaralandı.

Kaza, dün Gölcük ilçesine bağlı Yüzbaşılar Mahallesi Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. idaresindeki 41 AAC 235 plakalı Fiat marka hafif ticari araca sağa dönüş yaptığı sırada, seyir halindeki E.G. (19) hakimiyetindeki 57 AR 650 plakalı Yamaha marka motosiklet ile çarpıştı. Sürücüsünün hakimiyetinden çıkan motosikletin, yol kenarında bulunan demir korkuluklara da çarpmasıyla E.G. ve yolcu olarak bulunan B.İ. yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan E.G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından E.G., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

B.İ.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Sürat motoru önce ticari araç ile çarpıştı, sonra bariyerlere girdi: 1'i ağır, 2 yaralı

Sürat motoru önce ticari araç ile çarpıştı, sonra bariyerlere girdi: 1'i ağır, 2 yaralı

Sürat motoru önce ticari araç ile çarpıştı, sonra bariyerlere girdi: 1'i ağır, 2 yaralı

Sürat motoru önce ticari araç ile çarpıştı, sonra bariyerlere girdi: 1'i ağır, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Devlet Hastanesi, Kocaeli, Gölcük, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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