Şüphelilere tekrar gözaltı kararı çıktı

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden bir kişi, eski kız arkadaşının ailesi tarafından kaçırılarak darbedildiğini ve cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı ancak savcılık tarafından tekrar gözaltına alınmaları kararı verildi.

ŞÜPHELİLERE TEKRAR GÖZALTI KARARI ÇIKTI

16 Ağustos günü akşam saatlerinde Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden R.K., eski kız arkadaşı B.B.'nin ağabeyi G.B., babası S.B. ve dayısı N.B. tarafından kaçırılarak darbedildiği ve kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını, kaçarak kurtulduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. Ekiplerin yaptığı araştırmalar sonucu aynı gün yakalanan şüpheliler gerekli adli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda ifadeleri alınan şüpheliler polis merkezinden serbest bırakıldı. Konu ile ilgili tahkikatın devam ettiği olayda, Savcılık tarafından ek arama ve şüphelilerin gözaltına altına alınması kararı verildi.