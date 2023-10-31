Sultanbeyli'de bir eve düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen kişi yakalandı. Operasyonda, 58 kök Hint keneviri bitkisi, 2 kilo 700 gram uyuşturucu madde ile silah ve bıçak ele geçirildi.

Sultanbeyli'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Yakalandı

Sultanbeyli'de bir eve düzenlenen operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Necip Fazıl Mahallesi'nde uyuşturucu yapımında kullanılan Hint keneviri yetiştirildiği belirlenen bir adresi izlemeye aldı.

Söz konusu eve çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, ikamette kimse bulunamazken, evin bahçe kısmında 1-3 metre arasındaki büyüklükte 58 kök Hint keneviri bitkisi, hasat edilmiş 2 kilo 700 gram uyuşturucu madde ile pompalı tüfek ve bıçak ele geçirildi.

Adreste arama yapılırken otomobiliyle evin önüne gelen ve polis ekiplerini fark ederek kaçmaya çalışan şüpheli Ö.G, yapılan çalışmanın ardından kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen Ö.G, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.