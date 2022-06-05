Sultanbeyli'de pazarda cüzdan çaldı, ekipler tarafından suçüstü yakalandı - Haberler

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Sultanbeyli'de pazarda cüzdan çaldı, ekipler tarafından suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sultanbeyli'de pazarda cüzdan çaldı, ekipler tarafından suçüstü yakalandı Sultanbeyli'de 13 ayrı suçtan aranan yan kesici kıskıvrak yakalandı Sultanbeyli'de hırsızlık suçundan aranan şüpheli şahıs, pazarda bebek arabasında bulunan cüzdanı poşete koyarak olay yerinden uzaklaşınca polis...

Sultanbeyli'de pazarda cüzdan çaldı, ekipler tarafından suçüstü yakalandı

Sultanbeyli'de 13 ayrı suçtan aranan yan kesici kıskıvrak yakalandı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de hırsızlık suçundan aranan şüpheli şahıs, pazarda bebek arabasında bulunan cüzdanı poşete koyarak olay yerinden uzaklaşınca polis ekipleri tarafından takip edilerek suçüstü yakalandı. 13 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen hırsızın çaldığı cüzdan ise sahibine teslim edildi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Yankesicilik" suçu ile ilgili, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Sultanbeyli ilçesinde yürütülen çalışmalarda; 18 Mayıs tarihinde saat 15.35 sıralarında Sultanbeyli ilçesi Mehmet Akif Mahallesinde bulunan bir pazarda polis ekipleri, tarafından uygulama yapıldı. Uygulama esnasında yankesicilik suçundan çok sayıda suç kaydı olan Y.A. isimli şahsın görülmesi üzerine, şahıs ekipler tarafından fiziki takibe alındı.

Şüpheli şahıs bir süre izlendikten sonra elinde taşıdığı boş sarı renkli poşetle bir bebek arabasına yaklaştığı belirlendi. Bebek arabasında bulunan cüzdanı poşete koyarak olay yerinden uzaklaştığı tespit edilen şahıs, polis ekipleri tarafından takip edilince Y.A. isimli şüpheli şahıs, kıskıvrak yakalandı. Çaldığı cüzdan ise sahibine teslim edildi. Şüpheli şahsa yönelik yapılan sorgulamada hırsızlık suçundan aranma kaydı olduğu belirlenerek kasten yaralama, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma, açıktan hırsızlık gibi çeşitli suçlardan toplam 13 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "Yankesicilik" suçundan 19 Mayıs tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

İhlas Haber Ajansı / Sevgi Canpolat - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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