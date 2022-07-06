Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı Van'ın Muradiye ilçesinde sulama kanalına düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Van'ın Muradiye ilçesinde sulama kanalına düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama kanalına düşen köpeği fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu köpek sıkıştığı yerden çıkarılarak tekrardan doğaya bırakıldı. - VAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Muradiye İtfaiye Van 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.