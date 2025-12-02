Haberler

Sudan'da Hızlı Destek Güçleri Babanusa'yı Ele Geçirdi

Güncelleme:
Sudan'da Hızlı Destek Güçleri (RSF), ordu ile olan çatışmaların devam ettiği Batı Kordofan eyaletindeki Babanusa kasabasını ele geçirdi. RSF, Sudan ordusunun ateşkesi ihlal ettiğini iddia ederek karşı saldırıya geçti.

Sudan'daki Hızlı Destek Güçleri (RSF) paramiliter örgütü, ülkenin petrol üretiminde önemli rol oynayan güney bölgesindeki Batı Kordofan eyaletinde bulunan önemli bir ulaşım merkezi olan Babanusa kasabasının ele geçirildiğini açıkladı.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Güçleri (RSF) paramiliter örgütü arasındaki çatışmalar devam ediyor. RSF tarafından yapılan açıklamada, örgütün 25 Kasım tarihinde ilan ettiği tek taraflı ateşkese değinilerek, Sudan ordusunun sabah saatlerinde sürpriz bir saldırı ile "insani ateşkesi" ihlal ettiği ve örgütün karşı saldırıya geçtiği belirtildi. Açıklamada, karşı saldırının başarıyla sonuçlandığı ve örgütün ülkenin petrol üretim merkezlerini yer aldığı güney bölgesindeki Batı Kordofan eyaletinde bulunan ve önemli bir ulaşım kavşağı olarak nitelendirilen Babanusa kasabasını ele geçirdiği aktarıldı. Bu gelişmeyle birlikte uzmanlar, RSF'nin Darfur bölgesinin tamamını kontrol altına aldığını öne sürdü.

Geçtiğimiz Ekim ayında El-Faşir şehrini ele geçiren RSF, Darfur bölgesi üzerindeki kontrolünü ve Kordofan bölgesine yönelik saldırılarını artırmıştı. ABD Başkanı Donald Trump da Kasım ayında yaptığı açıklamada, Sudan'ı kıtlığa sürükleyen savaşa son vermek için duruma müdahale edeceğini söylemişti.

4 ülke ateşkes ve barış planı teklif etmişti

ABD, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Suudi Arabistan, Kasım ayı başında Sudan'da 3 aylık ateşkes ve ardından barış görüşmeleri içeren bir plan önermişti. RSF planı kabul ettiğini açıklamış, ancak kısa süre sonra Sudan ordusunun kontrolündeki topraklara insansız hava aracı (İHA) ile saldırılar düzenlemişti. RSF lideri Muhammed Hamdan Dagalo ateşkes ilan ettiği açıklamada, "Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere uluslararası çabalara yanıt olarak 3 ay boyunca düşmanlıkların durdurulması da dahil olmak üzere insani bir ateşkes ilan ediyorum. Dörtlü ülkelerin (ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan) diğer tarafı ateşkese katılmaya zorlamasını umuyoruz" demişti.

Ordu ateşkesi reddetmişti

Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ABD'nin sunduğu ateşkes ve barış önerisinin Sudan ordusunu zayıflatmayı ve RSF'nin ele geçirdiği toprakları elinde tutmasını sağlamayı amaçladığını açıklamıştı. El-Burhan, "Sudan'da hiç kimse bu isyancıların varlığını veya gelecekte herhangi bir çözümün parçası olmalarını kabul etmeyecektir" demişti.

Sudan iç savaşı

Sudan'da eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 2019'da devrilmesinin ardından geçici hükümet olarak sivil ve askeri gruplardan oluşan bir konsey kurulmuş ve Ağustos 2019'da başbakanlığa Abdullah Hamduk getirilmişti. Ancak Hamduk, 2021 yılı Ekim ayında ordu ve RSF güçleri tarafından gerçekleştirilen ortak bir darbeyle görevden alınmıştı. Darbenin ardından ağır ekonomik şartlar nedeniyle protestolar patlak vermiş ve ordu ile RSF arasında gerginlikler yaşanmıştı. Ordu ve RSF arasındaki güç mücadelesi sonucu 15 Nisan 2023'te iki taraf arasında çatışmalar başlamıştı. İç savaşta on binlerce kişi hayatını kaybederken, 14 milyondan fazla kişi yerinden edilmişti. - HARTUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
