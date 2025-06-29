Torununun canını kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybetti

Torununun canını kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybetti
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Adıyaman'da Atatürk Baraj Göletine giren torununun çırpındığını gören dede, bir saniye düşünmeden suya atladı. Daha sonra dede de suyun içerisinde çırpınarak gözden kayboldu. Ekipler torunu sağ olarak sudan çıkarırken dedenin cansız bedenine ulaşıldı.

Adıyaman'da merkez Akpınar Köyünde Bahattin Şahin (65), serinlemek için Atatürk Baraj Göletine giren torununun çırpındığını gördü. Suya atlayan Bahattin Şahin, torununu kurtarmak istedi. Bu esnada Bahattin Şahin'de su içerisinde çırpınmaya başlayarak gözlerden kayboldu. Durum üzerine ağlık ekipleri ile jandarma ekiplerine haber verildi.

TORUNUNU KURTARMAK İSTEYEN DEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların yardımlarıyla Şahin'in kurtarmak istediği torunu sağ salim bir şekilde çıkarılırken Bahattin Şahin'in ise cansız bedeniyle karşılaşıldı. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde Bahattin Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bahattin Şahin'in cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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