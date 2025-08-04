Sosyal Medyada Barut ve Av Fişeği Ticareti Yapan Şahıs Gözaltına Alındı

Kapaklı ilçesinde sosyal medya üzerinden barut ve av fişeği satışı yaptığı belirlenen bir şüpheli, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü siber devriyeleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kapaklı ilçesinde siber devriyelerin yürüttüğü sanal devriye faaliyetleri kapsamında, bir şahsın sosyal medya üzerinden barut ve av fişeği ticareti yaptığı tespit edildi. Şüphelinin adresine yapılan operasyonda 1 adet motorlu av fişeği dolum makinesi, 1 adet manuel av fişeği dolum makinesi, 1 kilo 103 gram barut, 2 bin 339 adet dolu av fişeği ve 750 adet boş av fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, Siber Vatan'da sanal devriyelerin 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduğunu vurguladı. - TEKİRDAĞ