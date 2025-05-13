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Sosyal Medya İçin Video Çekerken Arkadaşını Kazayla Vurdu

Sosyal Medya İçin Video Çekerken Arkadaşını Kazayla Vurdu
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Adana'da 16 yaşındaki M.E.Ş., sosyal medya için çektiği videoda elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 14 yaşındaki arkadaşı Murat Aras Hirman'ı ağır yaraladı. Yoğun bakımda 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Hirman için M.E.Ş. tutuklandı.

Sosyal medya için silahla video çeken 14 yaşındaki arkadaşını kazayla öldürmüş

ADANA - Adana'da 16 yaşındaki bir gencin sosyal medya için tabanca ile çektiği video sırasında kazayla 14 yaşındaki arkadaşının ölümüne neden olduğu ortaya çıktı.

Olay, 21 Nisan'da Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki Murat Aras Hirman'ın kullandığı motosikletin arkasında oturan 16 yaşındaki M.E.Ş., sosyal medya için video çekmeye başladı. Bu sırada M.E.Ş.'nin elindeki tabanca kazara ateş aldı. Kurşun, motosikleti süren Hirman'a isabet etti. Ağır yaralanan Hirman için M.E.Ş. hemen 112 Acil Komuta Merkezi'ni arayarak "Arkadaşım vuruldu" ihbarında bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hirman'ı Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç, 9 gün süren yaşam mücadelesini tüm müdahalelere rağmen kaybetti.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, silahın kazara ateş aldığı belirlendi. Gözaltına alınan M.E.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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