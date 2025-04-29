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Sosyal Medya Fenomeni Mükremin Gezgin'e Müstehcenlik Suçundan Ev Hapsi

Sosyal Medya Fenomeni Mükremin Gezgin'e Müstehcenlik Suçundan Ev Hapsi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda Mükremin Gezgin, sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video nedeniyle 'müstehcenlik' suçlamasıyla ev hapsine alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin hakkında, 'müstehcenlik' suçundan ev hapsi kararı verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin'in erkek çocuklarına 'ben kadınım değil mi?' diye sorduğu ve sosyal medya hesaplarından yayınladığı video nedeniyle, Gezgin hakkında 'hayasızca hareketler' ve 'müstehcenlik' suçlarından suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde Gezgin hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara'da gözaltına alınan Gezgin'e 'müstehcenlik' suçundan ev hapsi kararı verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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