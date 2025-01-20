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Sosyal medya fenomeni, güzellik operasyonu sırasında hayatını kaybetti

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Tırnak tasarımlarıyla sosyal medyada tanınan ve 124 bin takipçisi olan Asli Fernández, 'annelik sonrası güzellik operasyonu' sırasında yaşamını yitirdi. İki çocuk annesi 30 yaşındaki Fernández, karın germe, liposuction ve göğüs dikleştirme operasyonları için Tijuana'dan Monterrey'e gitmişti. Eşi Christian Carreón, acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Fernández'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Sosyal medyada tırnak tasarımlarıyla tanınan ve 124 bin takipçisi bulunan Asli Fernández, "annelik sonrası güzellik operasyonu" sırasında hayatını kaybetti.

İki çocuk annesi 30 yaşındaki Fernández, karın germe, liposuction ve göğüs dikleştirme operasyonları için Tijuana'dan Monterrey şehrine gitmişti. Eşi Christian Carreón, 7 Ocak'ta sosyal medyadan yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu.

Carreón paylaşımında, "Çok sevilen ve takdir edilen biriydin sevgilim. Bugün dolaşan haberlerle ilgili herkesin acımıza saygı göstermesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tırnak bakımı konusundaki paylaşımlarıyla tanınan ve kendi kliniğini işleten Fernández, yeni yıla girerken sosyal medyada "Bu yıl para, hırs, sağlık ve başarı kokacak" yazmıştı. Mart ayı için Mexicali ve Tijuana'da tırnak tasarım kursları planlamıştı.

Takipçileri, genç kadının ani ölümüne "İnanamıyorum artık aramızda değil" ve "Cennette görüşeceğiz dostum, seni çok özleyeceğim" gibi mesajlarla üzüntülerini dile getirdi.

Bu yıl içinde benzer bir olay daha yaşanmış, 30 yaşındaki Instagram fenomeni Elena Larrea da liposuction operasyonundan sonra kan pıhtısı nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Yetkililerin açıklamasına göre, "annelik sonrası güzellik operasyonu" olarak bilinen bu işlemlerden sonra normal hayata dönüş 2-4 hafta sürerken, tam iyileşme 6 ayı bulabiliyor. Fernández'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Sosyal medya fenomeni, güzellik operasyonu sırasında hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni, güzellik operasyonu sırasında hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni, güzellik operasyonu sırasında hayatını kaybetti
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıIstecram null:

Bu zamanda parçası değişmeyen kadın bulmak zor aga herkez yan sanayi orjinal yok aq

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