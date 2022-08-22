Son Dakika | Yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber... Manisa'nın Kula ilçesinde İzmir-Ankara D300 karayolunda yaralı halde bulunan karaca, tedavi altına alındı. Manisa'nın Kula ilçesinde İzmir- Ankara D300 karayolunda yaralı halde bulunan karaca, tedavi altına alındı. İzmir-Ankara D300 karayolu Gökçeören Mahalle kavşağı yakınlarında yaralı halde karaca bulan vatandaşlar, kendi imkanları ile yaralı karacayı Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne getirdi. Belediyenin veteriner hekimi tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı karaca, Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Salihli Şefliği ekiplerince teslim alınarak İzmir Mavişehir Veteriner Kliniği'ne teslim etti. Yaralı karaca, buradaki tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak. - MANİSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zabıta Müdürlüğü Ankara Manisa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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