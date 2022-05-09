Son dakika... Pitbull cinsi köpek 4 kişiye saldırdı, köpeğin sahibi tutuklandı

ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Pitbull cinsi köpek 4 kişiye saldırdı, köpeğin sahibi tutuklandı

ANKARA Ankara'nın Çankaya ilçesinde 4 kişiye saldıran Pitbull cinsi köpek sahibi Umut Batuhan Y., 'olası kastla silahla yaralama' suçundan tutuklandı.

Çankaya'nın Oran semtinde yaşanan olayda Pitbull cinsi köpeğini tasmasız bir şekilde sitenin bahçesine salan Umut Batuhan Y., köpeğinin 4 apartman sakinine saldırması üzerine 'olası kastla silahla yaralama' suçundan tutuklandı. Köpeğin kendisine ait olmadığını ve yolda bulduğunu iddia eden şüpheli, olay sonrası ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Savcılık, şüphelinin tutuklanması yönündeki talebinde olay gerçekleştiği yerin insanların güvenli bir şekilde yaşayacağı bir alan olduğunu vurgularken, tehlike arz eden köpeğin kısırlaştırılmadığı da belirtildi.

'Savcılık köpeği silah saydı'

Tutuklama talebinde 'Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması' suçunun TCK 177. maddede düzenlendiğine işaret edilen yazıda, fiil nedeniyle bir kişinin yaralanmasının 'taksirle yaralama' suçunu oluşturacağı vurgulandı. Şüpheli Umut Batuhan Y.'nin tasmalı olarak sitenin içine soktuğu köpeği, tasmasız bir şekilde site önüne bırakmasını savcılık, "dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılıktan' ziyade, 'bilerek ve isteyerek' köpeğin başkalarına zarar verebileceğini düşünerek 'ne olursa olsun düşüncesiyle' kasıtlı bir şekilde hareket ettiğini göstermektedir" diye değerlendirdi. 'Olası kastla silahla yaralama' suçundan tutuklanan şüpheli hakkında verilen tutuklama kararında, 'silah deyiminden saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler anlaşılır' hükmüne de işaret edildi.