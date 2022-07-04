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Son dakika! Ordu'daki bina yangını kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Ordu'daki bina yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberleri: Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen ve 3 binanın hasar gördüğü yangın kontrol altına alındı, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen ve 3 binanın hasar gördüğü yangın kontrol altına alındı, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Liseler Mahalles Akkuş Niksar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Apartmanın hava boşluğundan yol alarak kısa sürede çatıdaki petrol maddeden oluşan membran ve ahşap malzemeye ulaşan yangın, bitişikteki binalara da sıçrayarak büyüdü. Olayı görenlerin uyarıları ile binalardakiler dışarı çıkarken, güvenlik güçleri, sağlık ve itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahalede bulundu.

Güvenlik ekipleri olay yerinde güvenlik çemberi oluştururken, ilkyardım bilgisi olan vatandaşlar da ekiplere destek oldu. Çatıdaki ahşap malzemenin tutuşması merdivenle yukarı çıkan itfaiye erlerine zorluk yaşatırken, ekiplerin bir kısmı da bina içerisinden müdahalede bulundu.

Evlerinin yandığını gören vatandaşlar çaresizlik içinde söndürme çalışmalarını izlerken gözyaşlarına hakim olamazken, bazı vatandaşların sulama hortumlarıyla çatıda yangına mücadele eden Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine destek oldukları görüldü.

Ekiplerin yaklaşık iki saat sürede kontrol aldıkları yangın sonrası bitişikte bulunan iki binanın çatı kısımları kullanılamaz hale gelirken üst katlarında ise ciddi hasar meydana geldi.

Yangında yaralı ve can kaybı yaşanmazken, soğutma ve hasar tespit çalışmaları için inceleme başlatıldı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Akkuş Ordu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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