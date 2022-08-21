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Son Dakika | Kendisini kazara vuran genç hayatını kaybetti

Son Dakika | Kendisini kazara vuran genç hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa haberi... Adıyaman'da tüfekle oynadığı esnada kendisini kazara vuran genç hayatını kaybetti.

Adıyaman'da tüfekle oynadığı esnada kendisini kazara vuran genç hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Kömür beldesine bağlı Kemerkaya köyünde ikamet eden Şivan Baykuş (18), evde tüfekle oynadığı esnada kendisini kazara vurdu. Silah sesinin gelmesi üzerine olay yerine koşan Baykuş'un yakınları Şivan Baykuş'u kanlar içerisinde buldu. Yakınları tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Şirvan Baykuş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şirvan Baykuş'un cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kemerkaya Adıyaman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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