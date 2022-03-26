Son dakika... Kağıthane'de feci kaza: 1 ölü

Kağıthane'de feci kaza: 1 ölü

Yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

İSTANBUL - Kağıthane'de yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki İbrahim Eren, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bulunan Ferman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Eren(42), H.Ö.'nün kullandığı 34 TFA 39 plakalı ticari taksinin çarpması sonucu yola savruldu. Eren'e çarptıktan sonra kontrolden çıkan taksi ise park halindeki araçlara çarparak refüje vurarak durabildi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan İbrahim Eren'i gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarlar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı adam kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"Aracı kullanan şoför bırakıp kaçmıştı"

Olayın meydana geldiği cadde üzerinde esnaf olan Harun Atakul, "Ben geldiğimde polisler falan vardı burada. Taksicinin çarptığı adamı ambulans ile götürmüşler. Burada duran 5 araç ardı ardına çarpmayla birbirine girmiş. Taksi de refüje savrulmuş ama aracı kullanan şoför bırakıp kaçmıştı. Ben geldiğimde yaralıyı ambulans götürdüğü için ben göremedim onu" dedi.

"Adam önce yaya çarpmış, sonra park halindeki arabalar çarpmış"

Kaza sonrasında olay yerine gelen Mustafa Topal ise, "Ben sabah geldiğimde burada ambulans ve polisler vardı. Yerde bir adam yatıyordu. Duyduğuma göre adam önce bir yayaya çarpmış daha sonra da kontrolünü kaybedip park halindeki arabalara çarpmış. Kazadan sonra da taksici arabasını bırakıp kaçmış. Duyduğuma göre yaralı adam vefat etmiş galiba" şeklinde konuştu.

Öte yandan taksi sürücüsü H.Ö. ise polis ekipleri tarafından soruşturma için karakola götürüldü.