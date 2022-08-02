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Son dakika haberleri | Tekirdağ'daki patlamada yaralanan fabrika sahibi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Tekirdağ'daki patlamada yaralanan fabrika sahibi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ürün testi sırasında meydana gelen kimyasal patlamada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan BM Color İşletmesi Onursal başkanı Ömer Asım Eralp, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ürün testi sırasında meydana gelen kimyasal patlamada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan BM Color İşletmesi Onursal başkanı Ömer Asım Eralp, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralı ise tedavileri için İstanbul'a sevk edildi.

Olay; Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Çerkezköy OSB'de faaliyet gösteren BM Color'da işletme sahibi Ömer Asım Eralp, Üretim Müdürü Mustafa Remzi Emanet ve Operatör Veli Gümüş, ürün testi esnasında meydana gelen kimyasal patlamada ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan İşletme Sahibi Ömer Asım Eralp, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 73 yaşında hayatını kaybetti. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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