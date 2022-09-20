Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Takla atan otomobilin sürücüsü ölümden döndü

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi: - Takla atan otomobilin sürücüsü ölümden döndü Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, aracın sürücüsü ölümden döndü.

- Takla atan otomobilin sürücüsü ölümden döndü

KARAMAN - Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, aracın sürücüsü ölümden döndü.

Kaza, saat 15.45 sıralarında 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım S. yönetimindeki 70 DU 070 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak yol ortasına takla attı. Takla atan aracın içerisinden kendi imkanları ile çıkmayı başaran sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazım S.'ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından ters dönen otomobil, çevredeki vatandaşların yardımlarıyla düzeltilerek yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(ARD-MD-AH-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Dağlı - 3. Sayfa

Karaman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title