Son dakika haberleri | Osmaniyeli şehit son yolculuğuna uğurlanıyor 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika haberine göre Osmaniyeli şehit son yolculuğuna uğurlanıyor Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mayın arama tarama sırasında kendi silahının ateş alması sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlanıyor. Osmaniyeli şehit son yolculuğuna uğurlanıyor OSMANİYE - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mayın arama tarama sırasında kendi silahının ateş alması sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlanıyor. Şemdinli ilçesine bağlı Tekeli köyünde mayın arama taraması sırasında kendi silahının ateş alması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın naaşı Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik için Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan baba ocağına götürüldü. Helallik alınmasının ardından Şehit Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın Türk bayrağına sarılı tabutu tören alanına getirildi. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın tabutu askeri manga tarafından omuzlarda taşınırken anne İlknur Çakır, baba Ali Çakır ve yakınları gözyaşı döktü. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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