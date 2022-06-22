Son dakika haberleri: Marmaris yangınında tahliyeler başladı Son dakika haberi... Marmaris Bördübet mevkiinde başlayan orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle tekrar parladı. Marmaris Bördübet mevkiinde başlayan orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle tekrar parladı. Yangın Karacasögüt ve Değirmenyanı Mahallesi istikametinde seyrederken, yol üzerindeki evlerde tahliyeler yapıldı. Değirmenyanı Ahmediye Sokak üzerinde bulunan 20 evde eşyalar; jandarma, Tarım Orman İl Müdürlüğü, AFAD, Kızılay ve yerel yönetimlerin katkıları ile tek tek alınarak güvenli bölgeye gönderilmek üzere araçlara bindirildi. Bölgede 20 konutta oturan 68 vatandaş, 13 büyükbaş, 18 küçükbaş ve 2 araç, araçlara bindirilerek iç kesimlerdeki güvenli bölgelere tahliyesi gerçekleştirildi. - MUĞLA Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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