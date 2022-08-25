Son dakika haber! Karaman'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Karaman'da silahlı saldırı: 1 yaralı

KARAMAN - Karaman'da bir kişi, kaldırımda yürüdüğü esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Zembilli Ali Efendi Mahallesi 736 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen bir otomobille M.A.S'nin yanına adres sorma bahanesiyle yaklaşan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, tabanca ile ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlardan birisi M.A.S'nin sağ bacağına isabet ederken diğeri de park halindeki otomobile geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan M.A.S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, yaptığı incelemenin ardından olayı gerçekleştirerek kaçan kişi veya kişileri yakalayabilmek için çalışma başlattı.