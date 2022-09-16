Son dakika haber! Kamyonun otomobile çarptığı kaza kamerada 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi: Kamyonun otomobile çarptığı kaza kamerada Ölü ve yaralının olmadığı kazada maddi hasar meydana geldiADANA Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonun otomobile çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kamyonun otomobile çarptığı kaza kamerada Ölü ve yaralının olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi ADANA Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonun otomobile çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Adana'dan Feke ilçesi yönüne gitmekte olan Furkan Yıldız yönetimindeki 33 DKY 21 plakalı kamyon, kontrolsüz kavşakta önüne çıkan Erdinç Çağlar'ın kullandığı 46 ACF 273 plakalı otomobile çarptı. Kamyonu şoförünün yola çıkan aracı görüp frene basması ise muhtemel bir faciayı önlendi. Ölü ve yaralının olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül Kozan Adana 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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